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Ян-Леннард Штруфф - Томми Хаас

ATP Китцбюэль - 1 августа 2017

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Ян-Леннард Штруфф – Томми Хаас на Eurosport.ru! Игра начинается в 12:00 1 августа 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Ян-Леннард Штруфф и Томми Хаас, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.