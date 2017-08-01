Онлайн

Рожерио Дутра Силва - Орасио Себальос

ATP Китцбюэль - 1 августа 2017

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Рожерио Дутра Силва – Орасио Себальос на Eurosport.ru! Игра начинается в 12:00 1 августа 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Рожерио Дутра Силва и Орасио Себальос, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.