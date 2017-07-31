31.07.17
М. МартерерМаксимилиан Мартерер
Не ранее
13:30
Д. ЛайовичДушан Лайович
ATP Китцбюэль • 1-й раунд
СеткиРейтинг АТР
Перед матчем

Онлайн
Максимилиан Мартерер - Душан Лайович
ATP Китцбюэль - 31 июля 2017

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Максимилиан Мартерер – Душан Лайович на Eurosport.ru! Игра начинается в 13:30 31 июля 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Максимилиан Мартерер и Душан Лайович, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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