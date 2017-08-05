Imago

Филипп Кольшрайбер выиграл турнир в Китцбюэле

Кольшрайбер выиграл турнир в Китцбюэле
Eurosport

1 час назад

Немецкий теннисист обыграл в финале португальца Жоау Соузу.

Финальный матч завершился со счетом 6:3, 6:4 в пользу Кольшрайбера. Немецкий теннисист реализовал 4 брейк-пойнта, дважды проиграв собственную подачу.

Счет личных встреч между игроками стал 2-2.

  • 33-летний Кольшрайбер выиграл первый титул в сезоне и восьмой в карьере.
  • Немец заработал 86 тысяч евро призовых и 250 рейтинговых очков.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Сила расстановки. Почему Неймар выиграет «Золотой мяч» и казнит Месси

02:44
Популярные видео
Болт поигрался с маскотами и выиграл квалификационный забег, уснув на старте
9 972 просмотров19 ч
Последний круг 10-километровой дистанции, сделавший Фару чемпионским чемпионом
4 052 просмотров18 ч
А еще вам может понравиться