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Филипп Кольшрайбер выиграл турнир в Китцбюэле
Немецкий теннисист обыграл в финале португальца Жоау Соузу.
Финальный матч завершился со счетом 6:3, 6:4 в пользу Кольшрайбера. Немецкий теннисист реализовал 4 брейк-пойнта, дважды проиграв собственную подачу.
Счет личных встреч между игроками стал 2-2.
- 33-летний Кольшрайбер выиграл первый титул в сезоне и восьмой в карьере.
- Немец заработал 86 тысяч евро призовых и 250 рейтинговых очков.
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