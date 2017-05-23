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Тьяго Монтейро - Кайл Эдманд

ATP Лион - 23 мая 2017

Это Теннис, и это Open Parc Auvergne-Rhône-Alpes Lyon! Следите за матчем Тьяго Монтейро – Кайл Эдманд на Eurosport.ru! Игра начинается в 12:00 23 мая 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Тьяго Монтейро и Кайл Эдманд, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.