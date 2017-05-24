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Милош Раонич - Денис Истомин

ATP Лион - 24 мая 2017

Это Теннис, и это Open Parc Auvergne-Rhône-Alpes Lyon! Следите за матчем Милош Раонич – Денис Истомин на Eurosport.ru! Игра начинается в 12:00 24 мая 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Милош Раонич и Денис Истомин, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.