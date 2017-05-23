23.05.17
Н. КиккерНиколас Киккер
Не ранее
19:00
Н. КирьосНик Кирьос
ATP Лион • 2-й раунд
СеткиРейтинг АТР
Перед матчем

Онлайн
Николас Киккер - Ник Кирьос
ATP Лион - 23 мая 2017

Это Теннис, и это Open Parc Auvergne-Rhône-Alpes Lyon! Следите за матчем Николас Киккер – Ник Кирьос на Eurosport.ru! Игра начинается в 19:00 23 мая 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Николас Киккер и Ник Кирьос, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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