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Дастин Браун - Николас Киккер

ATP Лион - 22 мая 2017

Это Теннис, и это Open Parc Auvergne-Rhône-Alpes Lyon! Следите за матчем Дастин Браун – Николас Киккер на Eurosport.ru! Игра начинается в 12:00 22 мая 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Дастин Браун и Николас Киккер, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.