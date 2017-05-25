Карен Хачанов проиграл Жо-Вильфриду Тсонга в четвертьфинале турнира в Лионе

Тсонга без видимых проблем вышел в полуфинал. Соперники выполнили по 3 эйса, но француз ошибался реже – 1 двойная против 4 у Карена. У Хачанова не было ни одного брейк-пойнта, в то время как Жо-Вильфрид четырежды взял подачу соперника.

Тсонга победил со счетом 6:0, 6:4 и сыграет в 1/2 финала с Николозом Басилашвили из Грузии.

Призовой фонд турнира – 482 060 долларов.

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