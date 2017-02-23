Онлайн

Гаэль Монфис - Сергей Стаховский

АТР Марсель - 23 февраля 2017

Это Теннис, и это Марсель! Следите за матчем Гаэль Монфис – Сергей Стаховский на Eurosport.ru! Игра начинается в 13:00 23 февраля 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Гаэль Монфис и Сергей Стаховский, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.