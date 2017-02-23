23.02.17
Г. МонфисГаэль Монфис
Не ранее
13:00
С. СтаховскийСергей Стаховский
АТР Марсель • 2-й раунд
СеткиРейтинг АТР
Перед матчем

Онлайн
Гаэль Монфис - Сергей Стаховский
АТР Марсель - 23 февраля 2017

Это Теннис, и это Марсель! Следите за матчем Гаэль Монфис – Сергей Стаховский на Eurosport.ru! Игра начинается в 13:00 23 февраля 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Гаэль Монфис и Сергей Стаховский, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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