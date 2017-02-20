Eurosport

Евгений Донской и Андрей Рублев квалифицировались на турнир в Марселе

Донской и Рублев квалифицировались на турнир в Марселе
Eurosport

40 мин. назад

Российские теннисисты оказались в числе четырех счастливчиков.

В финале квалификации Донской переиграл чеха Лукаша Росола – 6:4, 7:6(4). Рублев сломил сопротивление Альберта Монтаньеса из Испании – 6:3, 6:2. Теннисисты пробились в основную сетку ATP Марсель: Донской в первом круге встретится с Норбертом Гомбосом из Словакии, Рублев – с украинцем Ильей Марченко.

Евгений и Андрей – пятый и шестой теннисисты из России на турнире. Помимо них в соревнованиях участвуют Михаил Южный (вышел во второй круг), Карен Хачанов и Даниил Медведев. Андрей Кузнецов Францию покинул, проиграв в двух партиях Малеку Жазири из Туниса – 3:6, 3:6.

  • Под первым номером на турнире посеян Гаэль Монфис (Франция).

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