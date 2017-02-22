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Даниил Медведев обыграл Бенуа Пэра в трех сетах на турнире в Марселе
Российский теннисист вырвал победу с 0:3 в решающей партии – 5:7, 7:5, 7:6(4).
Даниил прошел француза в первом круге. Встреча продолжалась 2 часа 25 минут.
Медведев выполнил 6 эйсов, допустил 8 двойных и сделал 5 брейков. Даниил отыгрался со счета 0:3 в решающем сете, уступая с двумя брейками.
- Во втором круге Медведев встретится с немцем Яном-Леннардом Штруффом.
- Россиянин занимает 64-е место в рейтинге ATP.
- Призовой фонд ATP Марсель составляет 620 тысяч евро.
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