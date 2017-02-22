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Даниил Медведев обыграл Бенуа Пэра в трех сетах на турнире в Марселе

Медведев обыграл Пэра в трех сетах
Eurosport

37 мин. назад

Российский теннисист вырвал победу с 0:3 в решающей партии – 5:7, 7:5, 7:6(4).

Даниил прошел француза в первом круге. Встреча продолжалась 2 часа 25 минут.

Медведев выполнил 6 эйсов, допустил 8 двойных и сделал 5 брейков. Даниил отыгрался со счета 0:3 в решающем сете, уступая с двумя брейками.

  • Во втором круге Медведев встретится с немцем Яном-Леннардом Штруффом.
  • Россиянин занимает 64-е место в рейтинге ATP.
  • Призовой фонд ATP Марсель составляет 620 тысяч евро.

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