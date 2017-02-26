AFP
Жо-Вильфрид Тсонга выиграл второй турнир за 2 недели
В Марселе француз обыграл соотечественника Люку Пуя – 6:4, 6:4.
Теннисисты провели на корте 1 час 9 минут. Тсонга выполнил семь подач навылет, реализовал два брейк-пойнта и избежал двойных ошибок. Пуй сделал четыре эйса и допустил одну ошибку на подаче.
- Тсонга завоевал 14-й титул в карьере и второй – за две недели. До этого француз не побеждал 17 месяцев.
- Триумф в Марселе принес Тсонга 250 рейтинговых очков.
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