AFP

Жо-Вильфрид Тсонга выиграл второй турнир за 2 недели

Тсонга выиграл второй турнир за 2 недели
Eurosport

57 мин. назад

В Марселе француз обыграл соотечественника Люку Пуя – 6:4, 6:4.

Теннисисты провели на корте 1 час 9 минут. Тсонга выполнил семь подач навылет, реализовал два брейк-пойнта и избежал двойных ошибок. Пуй сделал четыре эйса и допустил одну ошибку на подаче.

  • Тсонга завоевал 14-й титул в карьере и второй – за две недели. До этого француз не побеждал 17 месяцев.
  • Триумф в Марселе принес Тсонга 250 рейтинговых очков.

Сетка турнира в Марселе

Подписывайтесь на наш канал в телеграме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Сумасшедший финиш командного спринта, на котором Устюгов был королем

02:00
Популярные видео
«Лос-Анджелес» удачно поохотился на «уток», пустив в цель 4 дроби
 645 просмотров9 ч
Кросби с Малкиным замуровали «Филадельфию» классной шайбой и ассистом
1 970 просмотров11 ч
А еще вам может понравиться