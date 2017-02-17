Онлайн

Николоз Басилашвили - Мэттью Эбден

ATP Мемфис - 18 февраля 2017

Это Теннис, и это Мемфис! Следите за матчем Николоз Басилашвили – Мэттью Эбден на Eurosport.ru! Игра начинается в 00:00 18 февраля 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Николоз Басилашвили и Мэттью Эбден, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.