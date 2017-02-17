18.02.17
Н. БасилашвилиНиколоз Басилашвили
Не ранее
0:00
М. ЭбденМэттью Эбден
ATP Мемфис • 1/4 финала
СеткиРейтинг АТР
Перед матчем

Онлайн
Николоз Басилашвили - Мэттью Эбден
ATP Мемфис - 18 февраля 2017

Это Теннис, и это Мемфис! Следите за матчем Николоз Басилашвили – Мэттью Эбден на Eurosport.ru! Игра начинается в 00:00 18 февраля 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Николоз Басилашвили и Мэттью Эбден, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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