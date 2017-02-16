16.02.17
И. КарловичИво Карлович
Не ранее
20:00
Н. БасилашвилиНиколоз Басилашвили
ATP Мемфис • Второй раунд
СеткиРейтинг АТР
Перед матчем

Онлайн
Иво Карлович - Николоз Басилашвили
ATP Мемфис - 16 февраля 2017

Это Теннис, и это Мемфис! Следите за матчем Иво Карлович – Николоз Басилашвили на Eurosport.ru! Игра начинается в 20:00 16 февраля 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Иво Карлович и Николоз Басилашвили, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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