13.02.17
Й. НисиокаЙосихито Нисиока
Не ранее
22:30
Г. Гарсия-ЛопесГильермо Гарсия-Лопес
ATP Мемфис • Первый круг
СеткиРейтинг АТР
Перед матчем

Онлайн
Йосихито Нисиока - Гильермо Гарсия-Лопес
ATP Мемфис - 13 февраля 2017

Это Теннис, и это Мемфис! Следите за матчем Йосихито Нисиока – Гильермо Гарсия-Лопес на Eurosport.ru! Игра начинается в 22:30 13 февраля 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Йосихито Нисиока и Гильермо Гарсия-Лопес, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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