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Николоз Басилашвили - Джордан Томпсон

ATP Мемфис - 15 февраля 2017

Это Теннис, и это Мемфис! Следите за матчем Николоз Басилашвили – Джордан Томпсон на Eurosport.ru! Игра начинается в 20:00 15 февраля 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Николоз Басилашвили и Джордан Томпсон, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.