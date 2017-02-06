06.02.17
Д. БраунДастин Браун
Не ранее
21:00
Г. Гарсия-ЛопесГильермо Гарсия-Лопес
ATP Монпелье • Первый круг
СеткиРейтинг АТР
Перед матчем

Онлайн
Дастин Браун - Гильермо Гарсия-Лопес
ATP Монпелье - 6 февраля 2017

Это Теннис, и это Монпелье! Следите за матчем Дастин Браун – Гильермо Гарсия-Лопес на Eurosport.ru! Игра начинается в 21:00 6 февраля 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Дастин Браун и Гильермо Гарсия-Лопес, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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