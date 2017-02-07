07.02.17
Ф. ВердаскоФернандо Вердаско
Не ранее
16:00
Г. БаррерГрегур Баррер
ATP Монпелье • Первый круг
СеткиРейтинг АТР
Перед матчем

Онлайн
Фернандо Вердаско - Грегур Баррер
ATP Монпелье - 7 февраля 2017

Это Теннис, и это Монпелье! Следите за матчем Фернандо Вердаско – Грегур Баррер на Eurosport.ru! Игра начинается в 16:00 7 февраля 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Фернандо Вердаско и Грегур Баррер, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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