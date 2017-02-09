09.02.17
И. МарченкоИлья Марченко
Не ранее
13:00
К. де ШепперКенни де Шеппер
ATP Монпелье • Второй раунд
СеткиРейтинг АТР
Перед матчем

Онлайн
Илья Марченко - Кенни де Шеппер
ATP Монпелье - 9 февраля 2017

Это Теннис, и это Монпелье! Следите за матчем Илья Марченко – Кенни де Шеппер на Eurosport.ru! Игра начинается в 13:00 9 февраля 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Илья Марченко и Кенни де Шеппер, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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