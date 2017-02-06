Онлайн

Марсель Гранольерс - Жереми Шарди

ATP Монпелье - 6 февраля 2017

Это Теннис, и это Монпелье! Следите за матчем Марсель Гранольерс – Жереми Шарди на Eurosport.ru! Игра начинается в 21:00 6 февраля 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Марсель Гранольерс и Жереми Шарди, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.