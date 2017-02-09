AFP
Александр Зверев: «Я хотел бы работать с Борисом Беккером, но не могу себе этого позволить»
Немецкий теннисист пока недостаточно заработал.
«Борис точно мог бы помочь мне улучшить игру, но если я хочу работать с ним, то для начала должен выиграть несколько турниров. Сейчас я не могу себе позволить нанять его. Если бы хотел этого, то потребовалось бы подождать по крайней мере пару лет», – цитирует Зверева Тennis.com.
- Александр Зверев занимает 21-е место в рейтинге АТР.
- Борис Беккер ранее сотрудничал c сербом Новаком Джоковичем.
- 9 февраля немец сыграет во втором раунде турнира в Монпелье с британцем Альяжем Бедене.
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