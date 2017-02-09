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Александр Зверев сыграет с Жереми Шарди в четвертьфинале турнира в Монпелье
Немец нанес поражение британцу Альяжу Бедене.
Матч, продолжавшийся 2 часа 3 минуты, завершился со счетом 7:5, 3:6, 6:4 в пользу Александра.
Зверев сделал 10 эйсов, столько же двойных ошибок и 4 брейка. Бедене ответил 4 подачами навылет, 3 двойными и 4 брейками.
В четвертьфинале Зверев сыграет с Жереми Шарди, который нанес поражение другому французу Полю-Анри Матье (3:6, 6:1, 6:4).
- Зверев ранее заявил, что не может позволить себе работать с тренером Борисом Беккером по финансовым соображениями.
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