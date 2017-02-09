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Александр Зверев сыграет с Жереми Шарди в четвертьфинале турнира в Монпелье

Зверев сыграет с Шарди в четвертьфинале турнира в Монпелье
Eurosport

42 мин. назад

Немец нанес поражение британцу Альяжу Бедене.

Матч, продолжавшийся 2 часа 3 минуты, завершился со счетом 7:5, 3:6, 6:4 в пользу Александра.

Зверев сделал 10 эйсов, столько же двойных ошибок и 4 брейка. Бедене ответил 4 подачами навылет, 3 двойными и 4 брейками.

В четвертьфинале Зверев сыграет с Жереми Шарди, который нанес поражение другому французу Полю-Анри Матье (3:6, 6:1, 6:4).

  • Зверев ранее заявил, что не может позволить себе работать с тренером Борисом Беккером по финансовым соображениями.

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