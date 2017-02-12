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Александр Зверев завоевал второй титул в карьере
В финале турнира в Монпелье немец обыграл Ришара Гаске со счетом 7:6(4), 6:3.
Теннисисты провели на корте 1 час 28 минут. Зверев сделал 8 эйсов, реализовал 2 брейк-пойнта и допустил 4 двойные ошибки. Гаске ответил 3 подачами навылет, 1 брейком при 1 двойной ошибке.
- Матч стал первым в противостоянии Ришара и Александра.
- Зверев завоевал второй титул в карьере. Первая победа была добыта Александром в Петербурге в сентябре 2016 года.
- Победа принесла 19-летнему немцу 250 очков в зачет мирового рейтинга, где Александр на этой неделе занимал 21-ю строчку.
- Воскресный день принес Александру два титула. Позже он вместе со старшим братом Мишей Звервым выиграл парный турнир.
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