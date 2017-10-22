22.10.17
Д. ДжумхурДамир Джумхур
Не ранее
14:00
Р. БеранкисРичардас Беранкис
АТР Москва • Финал
СеткиРейтинг АТР
Перед матчем

Онлайн
Дамир Джумхур - Ричардас Беранкис
АТР Москва - 22 октября 2017

Это Теннис, и это Москва (Кубок Кремля)! Следите за матчем Дамир Джумхур – Ричардас Беранкис на Eurosport.ru! Игра начинается в 14:00 22 октября 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Дамир Джумхур и Ричардас Беранкис, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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