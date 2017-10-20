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Даниил Медведев - Мирза Башич

АТР Москва - 20 октября 2017

Это Теннис, и это Москва (Кубок Кремля)! Следите за матчем Даниил Медведев – Мирза Башич на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 20 октября 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Даниил Медведев и Мирза Башич, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.