18.10.17
А. КузнецовАндрей Кузнецов
Не ранее
11:00
Д. МедведевДаниил Медведев
АТР Москва • 1-й раунд
СеткиРейтинг АТР
Перед матчем

Онлайн
Андрей Кузнецов - Даниил Медведев
АТР Москва - 18 октября 2017

Это Теннис, и это Москва (Кубок Кремля)! Следите за матчем Андрей Кузнецов – Даниил Медведев на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 18 октября 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Андрей Кузнецов и Даниил Медведев, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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