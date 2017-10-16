16.10.17
А. БубликАлександр Бублик
Не ранее
18:30
Т. ГабашвилиТеймураз Габашвили
АТР Москва • 1-й раунд
СеткиРейтинг АТР
Перед матчем

Онлайн
Александр Бублик - Теймураз Габашвили
АТР Москва - 16 октября 2017

Это Теннис, и это Москва (Кубок Кремля)! Следите за матчем Александр Бублик – Теймураз Габашвили на Eurosport.ru! Игра начинается в 18:30 16 октября 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Александр Бублик и Теймураз Габашвили, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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