Константин Кравчук проиграл Лукашу Росолу на старте Кубка Кремля

Соперники провели на корте 1 час 52 минуты. Кравчук 10 раз подал навылет, реализовал 1 брейк-пойнт и допустил 2 двойные ошибки. Росол ответил 12 эйсами и 1 брейком при 1 двойной ошибке.

Прежде соперники не встречались в АТР-туре. В 2006-2007 годах Лукаш и Константин провели 2 игры на «Фьючерсах», и тогда сильнее был тоже чех – 2-0.

Во втором круге Лукаш сразится с Адриано Маннарино.

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