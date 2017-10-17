Eurosport

Константин Кравчук проиграл Лукашу Росолу на старте Кубка Кремля

Кравчук проиграл Росолу на старте Кубка Кремля
Eurosport

1 час назадОбновлено 60 мин. назад

32-летний теннисист уступил чеху со счетом 6:4, 3:6, 6:7(3).

Соперники провели на корте 1 час 52 минуты. Кравчук 10 раз подал навылет, реализовал 1 брейк-пойнт и допустил 2 двойные ошибки. Росол ответил 12 эйсами и 1 брейком при 1 двойной ошибке.

Прежде соперники не встречались в АТР-туре. В 2006-2007 годах Лукаш и Константин провели 2 игры на «Фьючерсах», и тогда сильнее был тоже чех – 2-0.

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