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Даниил Медведев победил Пабло Каррено и вышел в четвертьфинал Кубка Кремля

Медведев победил Каррено и вышел в четвертьфинал Кубка Кремля
Eurosport

8 мин. назадОбновлено Только что

Теннисист из России победил со счетом 6:3, 6:3.

Соперники провели на корте 1 час 11 минут. Медведев 8 раз подал навылет, реализовал 4 брейк-пойнта и допустил 4 двойные ошибки. Каррено ответил 1 эйсом и 1 брейком при 2 двойных.

Прежде Даниил и Пабло не встречались.

  • Во втором круге Медведев сыграет с Мирзой Башичем, обыгравшим Ласло Дьере.
  • Каррено было посеян под первым номером.
  • Призовой фонд турнира составляет 745,9 тысячи долларов.

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