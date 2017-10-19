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Даниил Медведев победил Пабло Каррено и вышел в четвертьфинал Кубка Кремля
Теннисист из России победил со счетом 6:3, 6:3.
Соперники провели на корте 1 час 11 минут. Медведев 8 раз подал навылет, реализовал 4 брейк-пойнта и допустил 4 двойные ошибки. Каррено ответил 1 эйсом и 1 брейком при 2 двойных.
Прежде Даниил и Пабло не встречались.
- Во втором круге Медведев сыграет с Мирзой Башичем, обыгравшим Ласло Дьере.
- Каррено было посеян под первым номером.
- Призовой фонд турнира составляет 745,9 тысячи долларов.
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