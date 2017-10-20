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Даниил Медведев проиграл Мирзе Башичу в четвертьфинале Кубка Кремля

Медведев проиграл Башичу в четвертьфинале Кубка Кремля
Eurosport

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Турнир потерял последнего представителя России.

Медведев уступил Башичу в трех партиях – 6:3, 4:6, 1:6. Матч продолжался 1 час 43 минуты. Даниил выполнил 7 эйсов, допустил 3 двойные и реализовал 2 брейк-пойнта из 9.

На счету Башича 5 подач навылет, 2 двойные и 4 брейка. Медведев вел 4:2 во втором сете, но после проиграл 10 из 11 геймов. Ранее Даниил жаловался на проблемы со спиной.

  • В полуфинале теннисист из Боснии сыграет с соотечественником Дамиром Джурхуром.
  • Даниил Медведев занимает 67-е место в рейтинге ATP, Башич – 209-й.

Мужская сетка Кубка Кремля

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