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Даниил Медведев проиграл Мирзе Башичу в четвертьфинале Кубка Кремля
Турнир потерял последнего представителя России.
Медведев уступил Башичу в трех партиях – 6:3, 4:6, 1:6. Матч продолжался 1 час 43 минуты. Даниил выполнил 7 эйсов, допустил 3 двойные и реализовал 2 брейк-пойнта из 9.
На счету Башича 5 подач навылет, 2 двойные и 4 брейка. Медведев вел 4:2 во втором сете, но после проиграл 10 из 11 геймов. Ранее Даниил жаловался на проблемы со спиной.
- В полуфинале теннисист из Боснии сыграет с соотечественником Дамиром Джурхуром.
- Даниил Медведев занимает 67-е место в рейтинге ATP, Башич – 209-й.
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