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Дамир Джумхур стал первым финалистом Кубка Кремля
В полуфинале босниец одолел соотечественника Мирзу Башича – 6:0, 7:6(9).
Матч продолжался 1 час 29 минут. Джумхур выполнил 5 эйсов и реализовал 3 из 13 брейк-пойнтов, не допустив ни одной двойной ошибки. На счету Башича 3 подачи навылет и 4 двойные. Мирза ни разу не взял подачу соперника.
Счет личных встреч стал 1-0 в пользу Джумхура.
- В финале Дамир Джумхур встретится с победителем матча между Адрианом Маннарино и Ричардасом Беранкисом.
- В случае победы на турнире Джумхур станет первым игроком, побеждавшим в один год и в Москве, и в Санкт-Петербурге.
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