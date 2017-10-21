Дамир Джумхур стал первым финалистом Кубка Кремля

Матч продолжался 1 час 29 минут. Джумхур выполнил 5 эйсов и реализовал 3 из 13 брейк-пойнтов, не допустив ни одной двойной ошибки. На счету Башича 3 подачи навылет и 4 двойные. Мирза ни разу не взял подачу соперника.

Счет личных встреч стал 1-0 в пользу Джумхура.

В финале Дамир Джумхур встретится с победителем матча между Адрианом Маннарино и Ричардасом Беранкисом.

В случае победы на турнире Джумхур станет первым игроком, побеждавшим в один год и в Москве, и в Санкт-Петербурге.

Мужская сетка Кубка Кремля

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