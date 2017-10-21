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Дамир Джумхур стал первым финалистом Кубка Кремля

Джумхур стал первым финалистом Кубка Кремля
Eurosport

43 мин. назадИзменено 14 мин. назад

В полуфинале босниец одолел соотечественника Мирзу Башича – 6:0, 7:6(9).

Матч продолжался 1 час 29 минут. Джумхур выполнил 5 эйсов и реализовал 3 из 13 брейк-пойнтов, не допустив ни одной двойной ошибки. На счету Башича 3 подачи навылет и 4 двойные. Мирза ни разу не взял подачу соперника.

Счет личных встреч стал 1-0 в пользу Джумхура.

  • В финале Дамир Джумхур встретится с победителем матча между Адрианом Маннарино и Ричардасом Беранкисом.
  • В случае победы на турнире Джумхур станет первым игроком, побеждавшим в один год и в Москве, и в Санкт-Петербурге.

Мужская сетка Кубка Кремля

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