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Ричардас Беранкис и Дамир Джумхур разыграют титул Кубка Кремля

Беранкис и Джумхур разыграют титул Кубка Кремля
Eurosport

6 мин. назадИзменено 3 мин. назад

В полуфинале теннисист из Литвы отыграл дефицит в партию и разбил Адриана Маннарино – 3:6, 6:4, 6:1.

Теннисисты провели на корте 1 час 40 минут. Беранкис выполнил 2 эйса, допустил 4 двойные и реализовал 5 из 11 брейк-пойнтов. На счету Маннарино 3 подачи навылет, 6 двойных и 3 брейка.

Беранкис вырвался вперед в личном противостоянии – 3-2.

  • В финале Ричардас сыграет с Дамиром Джумхуром, ранее обыгравшим соотечественника Мирзу Башича.
  • В случае победы в финале Беранкис выиграет первый титул ATP в карьере.
  • Интересный факт: финал состоится 22 октября, а 23 октября Дамир и Ричардас встретятся в первом круге турнира в Вене.
  • Мужская сетка Кубка Кремля.

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