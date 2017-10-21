Ричардас Беранкис и Дамир Джумхур разыграют титул Кубка Кремля

Теннисисты провели на корте 1 час 40 минут. Беранкис выполнил 2 эйса, допустил 4 двойные и реализовал 5 из 11 брейк-пойнтов. На счету Маннарино 3 подачи навылет, 6 двойных и 3 брейка.

Беранкис вырвался вперед в личном противостоянии – 3-2.

В финале Ричардас сыграет с Дамиром Джумхуром, ранее обыгравшим соотечественника Мирзу Башича.

В случае победы в финале Беранкис выиграет первый титул ATP в карьере.

Интересный факт: финал состоится 22 октября, а 23 октября Дамир и Ричардас встретятся в первом круге турнира в Вене.

Мужская сетка Кубка Кремля.

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