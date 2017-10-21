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Ричардас Беранкис и Дамир Джумхур разыграют титул Кубка Кремля
В полуфинале теннисист из Литвы отыграл дефицит в партию и разбил Адриана Маннарино – 3:6, 6:4, 6:1.
Теннисисты провели на корте 1 час 40 минут. Беранкис выполнил 2 эйса, допустил 4 двойные и реализовал 5 из 11 брейк-пойнтов. На счету Маннарино 3 подачи навылет, 6 двойных и 3 брейка.
Беранкис вырвался вперед в личном противостоянии – 3-2.
- В финале Ричардас сыграет с Дамиром Джумхуром, ранее обыгравшим соотечественника Мирзу Башича.
- В случае победы в финале Беранкис выиграет первый титул ATP в карьере.
- Интересный факт: финал состоится 22 октября, а 23 октября Дамир и Ричардас встретятся в первом круге турнира в Вене.
- Мужская сетка Кубка Кремля.
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