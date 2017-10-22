Getty Images
Дамир Джумхур выиграл Кубок Кремля
Ричардас Беранкис сопротивлялся до последнего, но не использовал слишком много возможностей.
Финалисты выдали напряженнейший трехсетовик, длившийся 1 час 42 минуты. По итогам трех партии победу праздновал Джумхур – 6:2, 1:6, 6:4.
Дамир выполнил 3 эйса, допустил 4 двойных и реализовал 3 брейк-пойнта из 4. На счету Ричардаса ни одной двойной, 4 подачи навылет и тоже 3 брейка. Но брейк-пойнтов у него было целых 21.
Счет личных встреч стал 3-2 в пользу Беранкиса.
- Джумхур выиграл второй титул в карьере – в 2017-м он выиграл в Санкт-Петербурге.
- Сетка Кубка Кремля.
- Призовой фонд турнира – 746 тысяч долларов.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте