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Дамир Джумхур выиграл Кубок Кремля

Джумхур выиграл Кубок Кремля
Eurosport

1 час назад

Ричардас Беранкис сопротивлялся до последнего, но не использовал слишком много возможностей.

Финалисты выдали напряженнейший трехсетовик, длившийся 1 час 42 минуты. По итогам трех партии победу праздновал Джумхур – 6:2, 1:6, 6:4.

Дамир выполнил 3 эйса, допустил 4 двойных и реализовал 3 брейк-пойнта из 4. На счету Ричардаса ни одной двойной, 4 подачи навылет и тоже 3 брейка. Но брейк-пойнтов у него было целых 21.

Счет личных встреч стал 3-2 в пользу Беранкиса.

  • Джумхур выиграл второй титул в карьере – в 2017-м он выиграл в Санкт-Петербурге.
  • Сетка Кубка Кремля.
  • Призовой фонд турнира – 746 тысяч долларов.

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