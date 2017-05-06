06.05.17
Завершено
7
7
А. ЗверевАлександр Зверев
Не ранее
14:30
5
5
Р. БаутистаРоберто Баутиста
ATP Мюнхен • Полуфинал
СеткиРейтинг АТР
Перед матчем

Онлайн
Александр Зверев - Роберто Баутиста
ATP Мюнхен - 6 мая 2017

Это Теннис, и это Мюнхен! Следите за матчем Александр Зверев – Роберто Баутиста на Eurosport.ru! Игра начинается в 14:30 6 мая 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Александр Зверев и Роберто Баутиста, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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