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Александр Зверев - Роберто Баутиста

ATP Мюнхен - 6 мая 2017

Это Теннис, и это Мюнхен! Следите за матчем Александр Зверев – Роберто Баутиста на Eurosport.ru! Игра начинается в 14:30 6 мая 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Александр Зверев и Роберто Баутиста, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.