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Александр Зверев завоевал третий титул в карьере

Зверев завоевал третий титул в карьере
Eurosport

9 ч. назад

Немецкий теннисист победил на соревнованиях в Мюнхене.

В финале Зверев обыграл аргентинца Гуидо Пелью – 6:4, 6:3. Немец реализовал 3 брейк-пойнта из 8, один раз проиграв собственную подачу.

Матч продолжался 1 час 13 минут.

  • Для 20-летнего Зверева эта победа стала третьей в карьере на турнирах ATP и второй в сезоне-2017.
  • Призовой фонд турнира в Мюнхене составляет 500 тысяч евро.

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