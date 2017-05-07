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Александр Зверев завоевал третий титул в карьере
Немецкий теннисист победил на соревнованиях в Мюнхене.
В финале Зверев обыграл аргентинца Гуидо Пелью – 6:4, 6:3. Немец реализовал 3 брейк-пойнта из 8, один раз проиграв собственную подачу.
Матч продолжался 1 час 13 минут.
- Для 20-летнего Зверева эта победа стала третьей в карьере на турнирах ATP и второй в сезоне-2017.
- Призовой фонд турнира в Мюнхене составляет 500 тысяч евро.
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