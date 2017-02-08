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Сантьяго Хиральдо - Ренцо Оливо

ATP Кито - 8 февраля 2017

Это Теннис, и это Ecuador Open! Следите за матчем Сантьяго Хиральдо – Ренцо Оливо на Eurosport.ru! Игра начинается в 20:00 8 февраля 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Сантьяго Хиральдо и Ренцо Оливо, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.