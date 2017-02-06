06.02.17
Б. БеккерБенджамин Беккер
Не ранее
20:00
С. ХиральдоСантьяго Хиральдо
ATP Кито • Первый круг
СеткиРейтинг АТР
Перед матчем

Онлайн
Бенджамин Беккер - Сантьяго Хиральдо
ATP Кито - 6 февраля 2017

Это Теннис, и это Ecuador Open! Следите за матчем Бенджамин Беккер – Сантьяго Хиральдо на Eurosport.ru! Игра начинается в 20:00 6 февраля 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Бенджамин Беккер и Сантьяго Хиральдо, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
30
Главное 
 
 Удалить

Комментариев нет

Комментарии 0