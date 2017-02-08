08.02.17
А. МартинАндрей Мартин
Не ранее
19:00
В. ЭстреллаВиктор Эстрелла
ATP Кито • Первый круг
СеткиРейтинг АТР
Перед матчем

Онлайн
Андрей Мартин - Виктор Эстрелла
ATP Кито - 8 февраля 2017

Это Теннис, и это Ecuador Open! Следите за матчем Андрей Мартин – Виктор Эстрелла на Eurosport.ru! Игра начинается в 19:00 8 февраля 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Андрей Мартин и Виктор Эстрелла, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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