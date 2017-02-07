07.02.17
Т. МонтейроТьяго Монтейро
Не ранее
2:30
Д. ЛапенттиДжованни Лапентти
ATP Кито • Первый круг
СеткиРейтинг АТР
Перед матчем

Онлайн
Тьяго Монтейро - Джованни Лапентти
ATP Кито - 7 февраля 2017

Это Теннис, и это Ecuador Open! Следите за матчем Тьяго Монтейро – Джованни Лапентти на Eurosport.ru! Игра начинается в 02:30 7 февраля 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Тьяго Монтейро и Джованни Лапентти, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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