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Иво Карлович установил рекорд по количеству эйсов на грунте

Карлович установил рекорд по количеству эйсов на грунте
Eurosport

1 час назад

Хорватский теннисист жжет.

На турнире в Кито в матче против Виктора Эстреллы Карлович выполнил 39 подач навылет, установив рекорд для матчей трехсетового формата на грунте.

Благодаря достижению Иво стал лучшим по количеству эйсов на всех покрытиях.

  • Несмотря на рекорд, встреча завершилась победой Эстреллы – 6:7(7), 7:6(5), 7:6(8).
  • Карлович – победитель восьми турниров в одиночном разряде.

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