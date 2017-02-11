Иво Карлович установил рекорд по количеству эйсов на грунте

На турнире в Кито в матче против Виктора Эстреллы Карлович выполнил 39 подач навылет, установив рекорд для матчей трехсетового формата на грунте.

Благодаря достижению Иво стал лучшим по количеству эйсов на всех покрытиях.

Несмотря на рекорд, встреча завершилась победой Эстреллы – 6:7(7), 7:6(5), 7:6(8).

Карлович – победитель восьми турниров в одиночном разряде.

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