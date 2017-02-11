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Иво Карлович установил рекорд по количеству эйсов на грунте
Хорватский теннисист жжет.
На турнире в Кито в матче против Виктора Эстреллы Карлович выполнил 39 подач навылет, установив рекорд для матчей трехсетового формата на грунте.
Благодаря достижению Иво стал лучшим по количеству эйсов на всех покрытиях.
- Несмотря на рекорд, встреча завершилась победой Эстреллы – 6:7(7), 7:6(5), 7:6(8).
- Карлович – победитель восьми турниров в одиночном разряде.
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