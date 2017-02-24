24.02.17
Д. ШварцманДиего Шварцман
Не ранее
17:00
Д. ТимДоминик Тим
ATP Рио-де-Жанейро • 1/4 финала
СеткиРейтинг АТР
Перед матчем

Онлайн
Диего Шварцман - Доминик Тим
ATP Рио-де-Жанейро - 24 февраля 2017

Это Теннис, и это Рио-де-Жанейро! Следите за матчем Диего Шварцман – Доминик Тим на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 24 февраля 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Диего Шварцман и Доминик Тим, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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