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Каспер Рууд - Роберто Карбаллес
ATP Рио-де-Жанейро - 23 февраля 2017
Это Теннис, и это Рио-де-Жанейро! Следите за матчем Каспер Рууд – Роберто Карбаллес на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 23 февраля 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Каспер Рууд и Роберто Карбаллес, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.
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