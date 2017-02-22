23.02.17
А. РамосАльберт Рамос
Не ранее
1:00
Ф. ФоньиниФабио Фоньини
ATP Рио-де-Жанейро • 2-й раунд
СеткиРейтинг АТР
Перед матчем

Онлайн
Альберт Рамос - Фабио Фоньини
ATP Рио-де-Жанейро - 23 февраля 2017

Это Теннис, и это Рио-де-Жанейро! Следите за матчем Альберт Рамос – Фабио Фоньини на Eurosport.ru! Игра начинается в 01:00 23 февраля 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Альберт Рамос и Фабио Фоньини, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
30
Главное 
 
 Удалить

Комментариев нет

Комментарии 0