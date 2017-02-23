Ракетка, брошенная Фабио Фоньини в ограждение, там и застряла

Фабио, уступив в первом сете, проигрывал испанцу Альберту Рамосу и во втором. После очередного неудачного розыгрыша итальянец выместил зло на ракетке.

Она обиделась и осталась в ограждении.

Матч второго круга завершился победой испанского спортсмена со счетом 6:2, 6:3.

Сетка турнира в Рио на Eurosport.ru

Страничка, которую никогда не бросит ни одна ракетка. Даже первая