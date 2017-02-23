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Ракетка, брошенная Фабио Фоньини в ограждение, там и застряла
Итальянская мощь беспощадна к строениями Рио-де-Жанейро.
Фабио, уступив в первом сете, проигрывал испанцу Альберту Рамосу и во втором. После очередного неудачного розыгрыша итальянец выместил зло на ракетке.
Она обиделась и осталась в ограждении.
- Матч второго круга завершился победой испанского спортсмена со счетом 6:2, 6:3.
Сетка турнира в Рио на Eurosport.ru
Страничка, которую никогда не бросит ни одна ракетка. Даже первая
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