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Ракетка, брошенная Фабио Фоньини в ограждение, там и застряла

Ракетка, брошенная Фоньини в ограждение, там и застряла
Eurosport

1 час назад

Итальянская мощь беспощадна к строениями Рио-де-Жанейро.

Фабио, уступив в первом сете, проигрывал испанцу Альберту Рамосу и во втором. После очередного неудачного розыгрыша итальянец выместил зло на ракетке.

Она обиделась и осталась в ограждении.

  • Матч второго круга завершился победой испанского спортсмена со счетом 6:2, 6:3.

Сетка турнира в Рио на Eurosport.ru

Страничка, которую никогда не бросит ни одна ракетка. Даже первая

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