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Бомбический твинер Доминика Тима, которым впечатлится даже Роджер Федерер

Бомбический твинер Тима, которым впечатлится даже Федерер
Eurosport

19 мин. назад

Австриец прихлопнул Диего Шварцмана удивительным ударом в четвертьфинале турнира в Рио.

Тим легко обыграл соперника в двух сетах – 6:2, 6:3. В середние второй партии восьмой ракетке мира удался шикарный удар между ног, после которого Шварцман остался на месте и раскрыл рот.

У аргентинца не было ни единого шанса отбить мяч, пущенный по линии.

Счет личных встреч между игроками стал 2:0 в пользу Тима.

  • В полуфинале турнира Доминик Тим встретится с испанцем Альбертом Рамосом.
  • Во втором матче Пабло Карреньо из Испании проверит на прочность норвежца Каспера Рууда.
  • Призовой фонд турнира – 1,3 млн евро.

Сетка турнира в Рио-де-Жанейро

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