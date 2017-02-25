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Бомбический твинер Доминика Тима, которым впечатлится даже Роджер Федерер
Австриец прихлопнул Диего Шварцмана удивительным ударом в четвертьфинале турнира в Рио.
Тим легко обыграл соперника в двух сетах – 6:2, 6:3. В середние второй партии восьмой ракетке мира удался шикарный удар между ног, после которого Шварцман остался на месте и раскрыл рот.
У аргентинца не было ни единого шанса отбить мяч, пущенный по линии.
Счет личных встреч между игроками стал 2:0 в пользу Тима.
- В полуфинале турнира Доминик Тим встретится с испанцем Альбертом Рамосом.
- Во втором матче Пабло Карреньо из Испании проверит на прочность норвежца Каспера Рууда.
- Призовой фонд турнира – 1,3 млн евро.
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