Доминик Тим завоевал восьмой титул

Теннисисты провели на корте 1 час 34 минуты. Тим провел семь подач навылет, реализовал четыре брейк-пойнта и допустил одну двойную ошибку. Соперник ответил двумя эйсами, ни разу не ошибся на подаче, но и не сделал ни одного брейка.

Тим завоевал восьмой титул в карьере и второй – в категории АТР-500. Успех принес Доминику 500 рейтинговых очков.

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