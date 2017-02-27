AFP

Доминик Тим завоевал восьмой титул

Тим завоевал восьмой титул
Eurosport

4 мин. назад

В финале турнира в Рио-де-Жанейро австриец обыграл Пабло Каррено со счетом 7:5, 6:4.

Теннисисты провели на корте 1 час 34 минуты. Тим провел семь подач навылет, реализовал четыре брейк-пойнта и допустил одну двойную ошибку. Соперник ответил двумя эйсами, ни разу не ошибся на подаче, но и не сделал ни одного брейка.

  • Тим завоевал восьмой титул в карьере и второй – в категории АТР-500. Успех принес Доминику 500 рейтинговых очков.

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