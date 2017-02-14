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Стефанос Циципас - Жо-Вильфрид Тсонга

ATP Роттердам - 14 февраля 2017

Это Теннис, и это Роттердам! Следите за матчем Стефанос Циципас – Жо-Вильфрид Тсонга на Eurosport.ru! Игра начинается в 13:00 14 февраля 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Стефанос Циципас и Жо-Вильфрид Тсонга, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.