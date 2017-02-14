14.02.17
М. КлижанМартин Клижан
Не ранее
13:00
Ф. ВердаскоФернандо Вердаско
ATP Роттердам • Первый круг
СеткиРейтинг АТР
Перед матчем

Онлайн
Мартин Клижан - Фернандо Вердаско
ATP Роттердам - 14 февраля 2017

Это Теннис, и это Роттердам! Следите за матчем Мартин Клижан – Фернандо Вердаско на Eurosport.ru! Игра начинается в 13:00 14 февраля 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Мартин Клижан и Фернандо Вердаско, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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