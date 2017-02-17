17.02.17
М. ЧиличМарин Чилич
Не ранее
13:00
ЖВ. ТсонгаЖо-Вильфрид Тсонга
ATP Роттердам • 1/4 финала
СеткиРейтинг АТР
Перед матчем

Онлайн
Марин Чилич - Жо-Вильфрид Тсонга
ATP Роттердам - 17 февраля 2017

Это Теннис, и это Роттердам! Следите за матчем Марин Чилич – Жо-Вильфрид Тсонга на Eurosport.ru! Игра начинается в 13:00 17 февраля 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Марин Чилич и Жо-Вильфрид Тсонга, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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